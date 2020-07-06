جامعة جازان تفتح بوابة القبول الإثنين المقبل

أعلنت جامعة جازان عن موعد فتح بوابة القبول للطلبة السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكتروني ابتداءً من الإثنين 22 / 11 /1441هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي أن عملية تلقي طلبات القبول تستمر لـ 6 أيام، وسيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني يوم السبت 27 / 11 / 1441هـ، فيما سيتم إعلان نتائج الترشيح المبدئي الثلاثاء 30 /11 /1441هـ، موضحا أن آخر موعد لتأكيد خيارات الترشيح هو يوم الخميس 2 / 12 / 1441هـ، فيما سيتم الإعلان النهائي للقبول يوم السبت 4 / 12 /1441هـ، وسيتاح تعديل القبول إلكترونيًا على المقاعد الشاغرة خلال الفترة من 5-7 / 12 /1441هـ.

وأكد الدكتور فقيهي متابعة معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لعملية القبول وتوجيه معاليه بتسخير كل الإمكانات لخدمة الطلبة في عملية القبول بما يحقق العدالة والشفافية، وشدد فقيهي بأهمية الدقة في ترتيب الرغبات بحسب أولويات الطالب في القبول.

وأوضح أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، بدءًا من إدخال الطالب للبيانات، وحتى فرز الأسماء تنافسيًا بناء على النسبة المؤهلة للتخصصات العلمية والنسبة الموزونة للتخصصات النظرية وصولًا لإعلان النتائج، مضيفًا أن نظام القبول في الجامعة لا يتطلب تقديم أي مستندات، وسيتم سحب البيانات الخاصة بالطلبة ‏عبر برنامج التعاملات الإلكترونية «يسر».