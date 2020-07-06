تفاصيل كاملة.. خريطة التعافي الجديدة من كورونا بمناطق ومدن المملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 4398 حالة في المملكة؛ حيث تصدرت الرياض أعلى نسب الشفاء بـ1446 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ524 حالة ثم الطائف بـ377 حالة.

وجاءت باقي المدن كالتالي (339 في جدة، 165 في القطيف، 16 الدمام، 127 في الخبر، 117 في الهفوف، 107 في الظهران، 67 في حفر الباطن، 67 في وادي الدواسر، 65 في الخرج، 64 في خميس مشيط، 4 أبها، 38 في المبرز، 37 في الجبيل، 37 في الدرعية، 36 في صامطة، 36 في صبيا، 35 في صفوى، 32 في بيش، 26 في جازان، 22 في تبوك، 2 المدينة المنورة، 20 في المزاحمية، 18 في بقيق، 14 في بريدة، 13 في حريملاء، 13 في (حوطة بني تميم وشرورة)، 12 في الدرب، 11 حالة في (ظهران الجنوب ورماح).

وسجلت كل من (الرويضة والمجمعة وينبع ورنية والجفر) 9 حالات، سجلت (خليص وأبو عريش وعنيزة) 8 حالات، (وادي بن هشبل وقيا والمخواة) 7 حالات، 6 في (الدلم وضرما وثادق والنماص وتربة والمذنب والبكيرية وساجر)، بينما سجلت (سكاكا ومحايل والمويه والسحن وراس تنورة وبللسمر) 5 حالات، وكل من (أحد رفيدة وبيشة والزلفي ومليجة والبجادية وظلم وتمير والنعيرية والقريع) 4 حالات، 3 في (رفائع الجمش والعيدابي ونجران ورابغ وعيون الجواء والعيون وأحد المسارحة والمجاردة والسليل وليلى والقويعية وقرية العليا وأم الدوم) 3 حالات.

فيما سجلت كل من (الموسم والحرجة والعارضة والمحاني وسراة عبيدة والمندق والخرمة والبدائع والخفجي) حالتين فقط، وحالة واحدة في كل من (الطوال وبدر الجنوب والرين وعريعرة وثار والنبهانية وحوطة سدير والمضة والدوادمي والرس والكامل).

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كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 213716 في حين بلغت حالات التعافي 4398 ما يرفع الإجمالي إلى 149634.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1968 حالة، بعد تسجيل 52 حالة.

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