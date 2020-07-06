السعودية اليوم / جامعة جازان تفتح بوابة القبول أمام الطلاب والطالبات الاثنين المقبل



جيزان 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

أعلنت جامعة جازان عن موعد فتح بوابة القبول للطلبة والطالبات السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكتروني ابتداءً من الاثنين القادم.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي أن فترة استقبال الطلبات ستستمر لـمدة "٦" أيام، حيث ستغلق بوابة القبول الإلكتروني يوم السبت بعد القادم، فيما ستعلن نتائج الترشيح المبدئي يوم الثلاثاء 30 من شهر ذي القعدة الحالي.

وبين فقيهي أن آخر موعد لتأكيد خيارات الترشيح هو يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة القادم، وسيكون الإعلان النهائي للقبول يوم السبت ٤ ذي الحجة ، وسيتاح تعديل القبول إلكترونيا على المقاعد الشاغرة خلال الفترة من الـ 5 حتى الـ 7 من شهر ذي الحجة، مشددا على أهمية الدقة في ترتيب الرغبات بحسب أولويات الطالب في القبول، موضحا أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، بدءا من إدخال الطالب للبيانات، وحتى فرز الأسماء تنافسيا بناء على النسبة المؤهلة للتخصصات العلمية والنسبة الموزونة للتخصصات النظرية وصولا لإعلان النتائج، وأن نظام القبول في الجامعة لا يتطلب تقديم أي مستندات، وسيتم سحب البيانات الخاصة بالطلبة ‏عبر برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر".

وأكد الدكتور فقيهي متابعة معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لعملية القبول وتوجيه معاليه بتسخير الإمكانات كافة لخدمة الطلبة في عملية القبول بما يحقق العدالة والشفافية.

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18:18ت م

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