السعودية اليوم / الصحة : إنهاء معاناة مصاب بكسور عبر عملية نوعية باستخدام تقنية حديثة



جدة 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

أسهم بفضل الله فريق طبي من قسم جراحة العظام بمستشفى شرق جدة في إنهاء معاناة مصاب بكسور بعد سقوطه على ذراعه نتج عنه إصابته بثلاثة كسور مفصلية مع خلع غير مسترد وغير ثابت لإصابة الأربطة الجانبية حيث أجريت له عملية نوعية تعد من أوائل العمليات من نوعها وذلك لإبدال مفصل كامل للكوع، وقد تكللت ولله الحمد بالنجاح.

ويعد هذا النوع من العمليات نادر جداً ونوعي إذ استخدم فيها تقنية حديثة ( المحافظة على سلامة العضلة الباسطة ثلاثية الرؤوس ) مما ساهم بفضل الله في جعل المصاب يشعر بالتحسن في وقتٍ قصير جداً والتحريك الكامل للمفصل من اليوم الثاني للعملية.

وأوضحت الصحة أن المصاب بقي بعد إجراء العملية عدة أيام بالمستشفى ثم غادر بأتم الصحة والعافية .

// انتهى //

18:18ت م

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