السعودية اليوم / لبنان تُسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 2478 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد حالات الشفاء على 1311، كذلك استقرار عدد الوفيات على 36.

// انتهى //

17:26ت م

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بيروت 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد، 11 من المُقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1885 حالة.وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 2478 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد حالات الشفاء على 1311، كذلك استقرار عدد الوفيات على 36.// انتهى //17:26ت م0169

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