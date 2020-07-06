السعودية اليوم / هيئة المحاسبين تستأنف اختباراتها المهنية وفق الاجراءات الاحترازية



الرياض 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

أعلنت الهيئة

وأوضح مساعد الأمين العام للعضوية والتطوير المهني الدكتور مصعب الجعيد أن الهيئة أتمت استعداداتها لاستئناف تنفيذ جميع الاختبارات المهنية والتي تم سبق تعليقها بسبب جائحة فايروس

وبين أن أعداد المتقدمين للاختبارات المهنية في تزايد ملحوظ، الأمر الذي يشير إلى الاهتمام والتقدير الذي تحظى به الشهادات المهنية الصادرة عن الهيئة في القطاع الاقتصادي وبين العاملين والمتخصصين في حقل المحاسبة والمراجعة، كما يعكس اهتماماً متزايداً بجانب التأهيل المهني الذي يشكل قيمة مضافة لمن يحصل على مثل هذا التأهيل.

الجدير بالذكر أن الهيئة حرصت على تنفيذ اختبار الزمالة بشكل إلكتروني عبر مراكز الاختبارات المحوسبة التابعة للمركز الوطني للقياس في المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الأحساء، الدمام، بريدة، الخرج، المجمعة، أبها، تبوك) ليتسنى للأفراد الراغبين في الحصول على شهادة الزمالة التقدم لهذه الاختبارات بكل سهولة ويسر.

// انتهى //

17:15ت م

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الرياض 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسأعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين استئناف تنفيذ اختباراتها المهنية، داعية الراغبين في التسجيل متابعة جداول الاختبارات ومواعيد التسجيل بموقعها الالكتروني.وأوضح مساعد الأمين العام للعضوية والتطوير المهني الدكتور مصعب الجعيد أن الهيئة أتمت استعداداتها لاستئناف تنفيذ جميع الاختبارات المهنية والتي تم سبق تعليقها بسبب جائحة فايروس كورونا ، والتي تشمل: اختبار زمالة الهيئة، واختبار فني المحاسبة، واختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة، واختبار شهادة المعايير الدولية للتقرير المالي بالإضافة إلى شهادتي المسار التدريبي في المحاسبة والمراجعة الحكومية، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية حسب تعليمات وزارة الصحة لضمان سلامة المتقدمين وبما يحقق التباعد الاجتماعي لهم.وبين أن أعداد المتقدمين للاختبارات المهنية في تزايد ملحوظ، الأمر الذي يشير إلى الاهتمام والتقدير الذي تحظى به الشهادات المهنية الصادرة عن الهيئة في القطاع الاقتصادي وبين العاملين والمتخصصين في حقل المحاسبة والمراجعة، كما يعكس اهتماماً متزايداً بجانب التأهيل المهني الذي يشكل قيمة مضافة لمن يحصل على مثل هذا التأهيل.الجدير بالذكر أن الهيئة حرصت على تنفيذ اختبار الزمالة بشكل إلكتروني عبر مراكز الاختبارات المحوسبة التابعة للمركز الوطني للقياس في المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الأحساء، الدمام، بريدة، الخرج، المجمعة، أبها، تبوك) ليتسنى للأفراد الراغبين في الحصول على شهادة الزمالة التقدم لهذه الاختبارات بكل سهولة ويسر.// انتهى //17:15ت م0159

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