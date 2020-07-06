

جدة 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليه 2020 م واس

باشرت أمانة محافظة جدة مخالفات تعديات على أراض حكومية في نطاق البلديات الفرعية الطرفية ، في محاولة لاستغلال ظروف جائحة

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني بأنه تم خلال الجائحة تكثيف جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، ولم تغفل البلديات الفرعية عن رصد المخالفات خلال الجائحة ، حيث تم رصد مخالفات وإحباط تعديات على أراض حكومية في نطاق البلديات الفرعية الطرفية في محاولات من المعتدين لاستغلال الأزمة.

وأضاف المهندس الزهراني بأن إجمالي الأراضي الحكومية التي استعيدت يبلغ نحو ٥٠٠ ألف متر مربع ، محذراً من التعدي على الأراضي الحكومية ، وستطبقأقصى الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

//إنتهى//

16:58ت م

0152



جدة 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليه 2020 م واسباشرت أمانة محافظة جدة مخالفات تعديات على أراض حكومية في نطاق البلديات الفرعية الطرفية ، في محاولة لاستغلال ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد وانشغال الجهات الحكومية في جهود مكافحة الفيروس والحد من انتشاره .وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني بأنه تم خلال الجائحة تكثيف جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، ولم تغفل البلديات الفرعية عن رصد المخالفات خلال الجائحة ، حيث تم رصد مخالفات وإحباط تعديات على أراض حكومية في نطاق البلديات الفرعية الطرفية في محاولات من المعتدين لاستغلال الأزمة.وأضاف المهندس الزهراني بأن إجمالي الأراضي الحكومية التي استعيدت يبلغ نحو ٥٠٠ ألف متر مربع ، محذراً من التعدي على الأراضي الحكومية ، وستطبقأقصى الإجراءات النظامية بحق المخالفين .//إنتهى//16:58ت م0152

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تباشر مخالفات تعدٍّ على أراضٍ حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.