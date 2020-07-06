وزير الخارجية السعودي: لا نقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الإثنين 2020/7/6 07:42 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/7/6 07:42 م بتوقيت أبوظبي

وزير الخارجية السعودي: لا نقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة ونؤكد على وحدة وسـيادة وسلامة الأراضي العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

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