سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 6 يوليو 2020

تراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في معظم البنوك المصرية، وانخفض سعر العملة الخضراء 4 قروش كاملة أمام الجنيه على شاشة البنك المركزي المصري ليسجل 16.04 جنيه للشراء و16.14 جنيه للبيع، مقارنة بـ 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، صباح أمس.



والتراجعات في أسعار الدولار كانت ملحوظة للغاية مقارنة بصباح الأمس، ووصلت إلى 7 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما خفضت 3 بنوك أخرى سعر الدولار 5 قروش كاملة.

وخفض 12 بنكا سعر الدولار 4 قروش كاملة، بينما قامت 5 بنوك بتخفيض الدولار قرشين.

وسجل الدولار في مصر 5 مستويات مختلفة للأسعار بفارق 9 قروش بين أعلى سعر وأقل سعر.

وهيمن سعر 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع على الدولار في 16 بنكا مصريا.

وخلال الأيام المقبلة سيصدر البنك المركزي المصري بيانات احتياطي النقد الأجنبي المسجلة حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، والتي انخفضت إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار الماضي، من 37.037 مليار في نهاية أبريل/ نيسان السابق له.

ووافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة أمس الأحد مبدئيا على مشروع قانون ينص على خصم 1% من صافي دخل العاملين في جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة، و0.5% من دخل أصحاب المعاشات شهريا لمدة عام، اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز الجاري، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس "كوفيد-19"، وفق ما نشرته جريدة المصري اليوم.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر عند 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع في الشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب".

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وكذلك، سجل الدولار سعر أقل بقرشين لدى بنك البركة عند 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.

وسجل الدولار سعرا ثالثا عند 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع في بنكي المشرق وعودة.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه على الدولار في 16 بنكا مصريا على رأسها أكبر بنك حكومي وأكبر بنك خاص.

وتكرر هذا السعر على شاشات بنوك الأهلي ومصر ومصرف أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول وبلوم والمصري الخليجي وميد والعربي الأفريقي والتجاري الدولي وقناة السويس والتعمير والإسكان والاستثمار العربي والمصري لتنمية الصادرات والكويت الوطني والتنمية الصناعية والأهلي اليوناني.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار عند 16.04 جنيه للشراء و16.14 جنيه للبيع في 4 بنوك هي المصرف المتحد والأهلي الكويتي والمصرف العربي الدولي والإسكندرية.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 18.04 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع، كما سجل الإسترليني 20 جنيها للشراء و20.20 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 4.19 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.34 جنيه للشراء و4.39 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار الكويتي 49.72 جنيه للشراء و52.49 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي.