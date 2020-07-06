السعودية | السعودية.. 4207 إصابات جديدة وتعافي 4398

شكرا لقرائتكم السعودية.. 4207 إصابات جديدة وتعافي 4398 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و52 حالة وفاة، وبلغت حالات التعافي 4398.
وسجلت القطيف 437 حالة جديدة، وخميس مشيط 364، والرياض 330.
هذا وبلغ إجمالي الحالات في السعودية 213,716، وحالات الشفاء 149,634، وإجمالي الوفيات 1968.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مقابلة مع "العربية" أمس الأحد"، إن المملكة مستمرة في إعداد الدراسات لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف "وصلنا لمرحلة تحكم في انتشار كورونا"، مشيرا إلى أنه "علينا العودة للحياة الطبيعية لكن بحذر".
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