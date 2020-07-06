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طالبت الحكومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، بإغلاق المعابر مع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة التزايد المطرد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قبيل اجتماع الحكومة العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بالمبيت في أماكن عملهم وعدم الانتقال إلى الأراضي الفلسطينية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأوضح "اشتية" أن عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على معابرها وحدودها، والتصنيفات السياسية للأراضي الفلسطينية (أ،ب،ج)، من الأسباب التي ساهمت في انتشار الفيروس.
وأضاف أن معدلات الإصابة بلغت مستويات غير مسبوقة في فلسطين بسبب أمور عديدة، منها أننا لا نسيطر على معابرنا وحدودنا، وأرضنا مفتتة. مثلاً الخليل مقسمة بين اتش 1 واتش 2، نسيطر على جزء منها ولا نسيطر على الجزء الآخر، والقدس مطوقة بجدار ومنعنا من العمل فيها.
فيروس كورونا الجديد
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 06:02 PM
"اشتية" طالب العمال بالمبيت داخل إسرائيلالحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا"
طالبت الحكومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، بإغلاق المعابر مع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة التزايد المطرد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قبيل اجتماع الحكومة العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بالمبيت في أماكن عملهم وعدم الانتقال إلى الأراضي الفلسطينية، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأوضح "اشتية" أن عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على معابرها وحدودها، والتصنيفات السياسية للأراضي الفلسطينية (أ،ب،ج)، من الأسباب التي ساهمت في انتشار الفيروس.
وأضاف أن معدلات الإصابة بلغت مستويات غير مسبوقة في فلسطين بسبب أمور عديدة، منها أننا لا نسيطر على معابرنا وحدودنا، وأرضنا مفتتة. مثلاً الخليل مقسمة بين اتش 1 واتش 2، نسيطر على جزء منها ولا نسيطر على الجزء الآخر، والقدس مطوقة بجدار ومنعنا من العمل فيها.
، الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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