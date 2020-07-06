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بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية

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محمد بن مسعود - الدمام - بدأ نادي المحامل للفروسية بمنطقة جازان، اليوم، تنفيذ عدد من البرامج التدريبية على فنون والفروسية وركوب الخيل، وذلك بمقر النادي بمحافظة أحد المسارحة.

وأوضح مدير النادي الدكتور محمد بن علي قحل أن الدورات تشمل "أساسيات ركوب الخيل، وقفز الحواجز وعسف الخيل وإيوائه"، مبينا أن عدد المشاركين في الدورات بلغ "40" متدرباً، إضافة لـ "15" متدربة يتلقين تدريباتهن على يد إحدى المدربات بالقسم النسائي بالنادي.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 06:00 PM

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بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

بدأ نادي المحامل للفروسية بمنطقة جازان، اليوم، تنفيذ عدد من البرامج التدريبية على فنون والفروسية وركوب الخيل، وذلك بمقر النادي بمحافظة أحد المسارحة.

وأوضح مدير النادي الدكتور محمد بن علي قحل أن الدورات تشمل "أساسيات ركوب الخيل، وقفز الحواجز وعسف الخيل وإيوائه"، مبينا أن عدد المشاركين في الدورات بلغ "40" متدرباً، إضافة لـ "15" متدربة يتلقين تدريباتهن على يد إحدى المدربات بالقسم النسائي بالنادي.

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المصدر : الخليج 365

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