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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 11 من المُقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1885 حالة.
وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2478 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد حالات الشفاء عند 1311، كذلك استقرار عدد الوفيات عند 36.فيروس كورونا الجديد
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 05:47 PM
عدد المتعافين مستقر عند 1311لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 11 من المُقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1885 حالة.
وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2478 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد حالات الشفاء عند 1311، كذلك استقرار عدد الوفيات عند 36.
، لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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