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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى أحد منسوبي وزارة الداخلية، المستشار القانوني محمد بن ناصر العتيبي، خطاب شكر من رئيس الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك.
جاء ذلك نظير جهوده في تأسيس لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية "ملكية" وما حققته هذه اللجنة من تقدم وإنجازات.
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 05:48 PM
تلقى أحد منسوبي وزارة الداخلية، المستشار القانوني محمد بن ناصر العتيبي، خطاب شكر من رئيس الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك.
جاء ذلك نظير جهوده في تأسيس لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية "ملكية" وما حققته هذه اللجنة من تقدم وإنجازات.
، "المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية" ،
المصدر : الخليج 365
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