- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - كرم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم، مساعده، علي بن سعد القباني.
جاء ذلك لجهوده في قيادة مجموعة من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
إضافة إلى جهوده الأخرى في الوقوف على سير العمل داخل الفروع الإيوائية خلال الفترة الماضية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخلها والتصدي لكل ما قد يعترضها من تحديات.
وقال "الحربي" إن التكريم يأتي تقديرًا وعرفانًا من إدارة الفرع بما قدمه ويقدمه "القباني" من مجهود وعطاء متفانٍ في سبيل إنجاح الخطط الموضوعة لخدمة جميع المستفيدين والفئات المشمولة بالرعاية وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 05:44 PM
كرم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم، مساعده، علي بن سعد القباني.
جاء ذلك لجهوده في قيادة مجموعة من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
إضافة إلى جهوده الأخرى في الوقوف على سير العمل داخل الفروع الإيوائية خلال الفترة الماضية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخلها والتصدي لكل ما قد يعترضها من تحديات.
وقال "الحربي" إن التكريم يأتي تقديرًا وعرفانًا من إدارة الفرع بما قدمه ويقدمه "القباني" من مجهود وعطاء متفانٍ في سبيل إنجاح الخطط الموضوعة لخدمة جميع المستفيدين والفئات المشمولة بالرعاية وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.
، "الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.