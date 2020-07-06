، "الحبيب" يجيب.. ما هي سمات الفتاة التي تتزوج رجلاً كبيراً في السن؟ ،

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كشف البروفيسور طارق الحبيب أن الفتاة التي تتزوج من شخص كبير السن ربما يكون لديها هدف مادي، وربما يكون السبب أنها تتميز بسمات شخصية هستيرية، وتريد أن تشعر بأنها مرغوبة، لكن الغالب هو الهدف المادي، وربما تتضمن شخصيتها سمات الشخصية الإجرامية، أو النرجسية.
وقال "الحبيب": هذه أسباب عامة محتملة، وربما يكون البعد الأدبي الاجتماعي والتربوي أساسياً أيضاً.
وأضاف في برنامج زوايا الزير الذي يُعرض على قناة الرسالة: بالنسبة للرجل، فهو ربما يعيش أزمة منتصف العمر، ويكون ناجحاً في حياته ومستقراً مالياً، ثم تأتي فتاة صغيرة بالعمر وتستغل نجاحه؛ لأنه يعيش أزمة منتصف العمر، ففي هذه الأزمة يشعر الإنسان بأن عمره سينتهي، وأن عليه أن يستعيد شبابه.
وأردف: ذكاء مثل هذا الرجل حينما تقترب منه فتاة، يصبح أقل؛ لأنه تغطي على عقله أزمة منتصف العمر، وتسمى مراهقة الخمسين، وهي تغيرات نفسية تحدث لبعض البشر، فحينما يقبل على سن الأربعين يسأل نفسه ماذا فعلت في حياتي، ثم يبدأ حينها بدخول بعض العلاقات النسائية المحرمة، أو الزواج والطلاق بكثرة.
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 05:39 PM
"أزمة منتصف العمر" تمنعه من تحكيم العقل قبل اتخاذ القرار
كشف البروفيسور طارق الحبيب أن الفتاة التي تتزوج من شخص كبير السن ربما يكون لديها هدف مادي، وربما يكون السبب أنها تتميز بسمات شخصية هستيرية، وتريد أن تشعر بأنها مرغوبة، لكن الغالب هو الهدف المادي، وربما تتضمن شخصيتها سمات الشخصية الإجرامية، أو النرجسية.
وقال "الحبيب": هذه أسباب عامة محتملة، وربما يكون البعد الأدبي الاجتماعي والتربوي أساسياً أيضاً.
وأضاف في برنامج زوايا الزير الذي يُعرض على قناة الرسالة: بالنسبة للرجل، فهو ربما يعيش أزمة منتصف العمر، ويكون ناجحاً في حياته ومستقراً مالياً، ثم تأتي فتاة صغيرة بالعمر وتستغل نجاحه؛ لأنه يعيش أزمة منتصف العمر، ففي هذه الأزمة يشعر الإنسان بأن عمره سينتهي، وأن عليه أن يستعيد شبابه.
وأردف: ذكاء مثل هذا الرجل حينما تقترب منه فتاة، يصبح أقل؛ لأنه تغطي على عقله أزمة منتصف العمر، وتسمى مراهقة الخمسين، وهي تغيرات نفسية تحدث لبعض البشر، فحينما يقبل على سن الأربعين يسأل نفسه ماذا فعلت في حياتي، ثم يبدأ حينها بدخول بعض العلاقات النسائية المحرمة، أو الزواج والطلاق بكثرة.
، "الحبيب" يجيب.. ما هي سمات الفتاة التي تتزوج رجلاً كبيراً في السن؟ ،
المصدر : الخليج 365
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