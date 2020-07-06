شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قبل قليل.. وكالة أمريكية تصعق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بهذا الخبر المفاجئ والصادم.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاثنين ، ٠٦ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٦ مساءً (أخبار الخليج 365)

صعقت وكالة أمريكية، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وحكومته بخبر صادم تناقلته وسائل الاعلام الغربية والعربية.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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حيث أفادت وكالة بلومبرج، أن مشروع قطار بقيمة 15 مليار دولار يربط بين دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن يبدأ العمل في عام 2023.

وقالت مستشهدة بتفاصيل جديدة عن الجدول الزمني التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن المرحلة الأولى من مشروع سكة ​​حديد الخليج، التي من المتوقع أن تنتهي في ذلك العام، ستربط السعودية والإمارات وعمان.

ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية التي تربط السعودية والكويت والبحرين في عام 2025.

وبحسب بلومبرج لم يذكر الجدول الزمني لإنهاء المشروع دولة قطر، عضو مجلس التعاون الخليجي، التي كانت شريكة في المشروع عندما تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2001 كوسيلة لتسهيل التجارة بين دول الخليج.

ومع ذلك، فقد قاطعتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين على مدى السنوات الثلاث الماضية.





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