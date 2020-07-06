شكرا لمتابعة خبر عن "الترفيه" تنوه إلى التباعد الجسدي في الملاهي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نوهت الهيئة العامة للترفيه، إلى التباعد الجسدي في مدن الملاهي ومراكز الترفيه، مؤكدة أنه يساهم في صنع أمتع اللحظات لكم ولعائلاتكم، بأمان وصحة وسلامة.

وأوضحت أن اشتراطات التباعد الجسدي في مدن الملاهي ومراكز الترفيه هي كافة الإجراءات التنظيمية التي تضمن سلامة وصحة زوار مدن الملاهي ومراكز الترفيه منذ وصولهم للموقع وحتى مغادرتهم بأمان، ويشمل ذلك التنقل والدخول والخروج، وتباعد الزوار، وترك مسافة بين الألعاب وتحديد الطاقة الاستيعابية للمكان.