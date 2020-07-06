شكرا لمتابعة خبر عن "الترفيه" تنوه إلى التباعد الجسدي في الملاهي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نوهت الهيئة العامة للترفيه، إلى التباعد الجسدي في مدن الملاهي ومراكز الترفيه، مؤكدة أنه يساهم في صنع أمتع اللحظات لكم ولعائلاتكم، بأمان وصحة وسلامة.
وأوضحت أن اشتراطات التباعد الجسدي في مدن الملاهي ومراكز الترفيه هي كافة الإجراءات التنظيمية التي تضمن سلامة وصحة زوار مدن الملاهي ومراكز الترفيه منذ وصولهم للموقع وحتى مغادرتهم بأمان، ويشمل ذلك التنقل والدخول والخروج، وتباعد الزوار، وترك مسافة بين الألعاب وتحديد الطاقة الاستيعابية للمكان.
كانت هذه تفاصيل خبر "الترفيه" تنوه إلى التباعد الجسدي في الملاهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.