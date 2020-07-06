الأرصاد تباشر بلاغاً عن موقع تعدين مخالف في الخرج

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الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى): باشر فرع الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض بلاغاً قدمه أحد المواطنين عن أحد المواقع التعدينية المخالفة بمحافظة الخرج. باشر فرع الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض بلاغاً قدمه أحد المواطنين عن أحد المواقع التعدينية المخالفة بمحافظة الخرج. وأكدت الهيئة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنها اتخذت بحقه الاجراءات النظامية لعدم تقييده بالاشتراطات البيئية.

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