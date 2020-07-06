شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع تكوُّن السماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.