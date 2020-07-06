شكرا لمتابعة خبر عن قصة شاب أشادت به وزارة الصحة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشادت وزارة الصحة اليوم، الاثنين، خلال عرضها للتقرير الخاص بفيروس كورونا الجديد بشاب لم تكشف عن أسمه.

وذكرت الوزارة أن الشاب قام بتصرف مسؤول استهدف حماية الآخرين من مخاطر عدوى كورونا.

وأوضحت الوزارة أن الشاب رفض أن يحضر حفل زفاف بعدما شعر بارتفاع درجة الحرارة، مؤكدة أن الفحوصات أكدت فيما بعد أن الشاب مصاب بالفيروس.

يذكر أن الوزارة أعلنت اليوم تسجيل 4207 حالة إصابة جديدة بالفيروس، توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.