شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: نسبة الإصابات الجديدة بكورونا بين الذكور أكثر من الإناث والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين، أن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا كانت بين الذكور أكثر من الإناث.
وأوضحت، خلال المؤتمر الخاص بمستجدات فيروس كورونا، أن نسبة الحالات الجديدة بلغت 65% ذكور، فيما كانت الحالات الأخرى من الأناث.
يذكر أن الوزارة أعلنت اليوم تسجيل 4207 حالة إصابة جديدة بالفيروس، توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.
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