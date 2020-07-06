شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح كيفية إثبات الاستقلالية لمن توفي والدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، كيفية إثبات الاستقلالية لمن توفي والدها؛ مؤكدًا على أهمية رفع وثائق إثبات الاستقلالية للحصول على الدعم في حالة الفرد المستقل.

ووجهت فتاة استفسارًا إلى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " أنا مستقلة وأبي متوفى وغير متزوجة وليس لدي عقد إيجار فأنا أعيش مع أختي وزوجها.. فكيف أثبت استقلاليتي؟ " .

وأجاب حساب المواطن: " إنه يمكن رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل (عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع حكومي – خاص) " .