بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة شمال المجاردة

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثّق مقطع فيديو، هطول أمطار غزيرة شمال المجاردة في منطقة عسير، اليوم الاثنين. وثّق مقطع فيديو، هطول أمطار غزيرة شمال المجاردة في منطقة عسير، اليوم الاثنين. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية الأفقية على عسير، حتى الثامنة مساء اليوم الاثنين.

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