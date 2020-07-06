شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للملك فهد والملك سلمان في حفل تخرج الدفعة الـ22 لكلية قوى الأمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت صورة تاريخية نادرة، الملك فهد بن عبدالعزيز "رحمه الله" يرعى حفل تخرج الدفعة الثانية والعشرين لكلية قوى الأمن الداخلي، عندما كان أميرًا.
وظهر في الصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" ، والشيخ عبدالعزيز المسند ، وقد تم التقطاها عام 1387 هــ ، 1967 م .
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