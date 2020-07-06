"الحج" تضع رابطًا لتمكين الراغبين في الحج من غير السعوديين المقيمين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن تمكين الراغبين في أداء فرضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة، من التسجيل وفق الشروط الصحية والتنظيمية عبر الرابط التالي أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن تمكين الراغبين في أداء فرضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة، من التسجيل وفق الشروط الصحية والتنظيمية عبر الرابط التالي هنـــــــــــــا وكان قد تم الإعلان عن البروتوكولات الصحية لحج 1441هـ أمس الأحد، حيث سيتم منع الحجاج من لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله، وسيتم رفع السجاد الخاص بالحرم المكي واستخدام السجادات الشخصية من قبل الحجيج، وتطهير منطقة الصحن ومنطقة المسعى بشكل دوري قبل وبعد كل طواف فوج الحجيج، وتفويج الحجاج وتوزيعهم على جميع طوابق السعي بأعداد محدودة. كما سيتم تزويد الحجاج بحصى يتم تعقيمها مسبقاً، ومنع التزاحم في عرفة مزدلفة عند الحمامات العامة ومغاسل الوضوء، وتوزيع الحجاج على الخيام بحيث لا يزيد عددهم عن ١٠ حجاج لكل ٥٠ مترا مربعا من مساحة الخيام. إقرأ أيضا:

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