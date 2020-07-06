شكرا لمتابعة خبر عن موقف من لم تتوافر لديه الاستقلالية ورب الأسرة غير مسجل بحساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، موقف من لم تتوافر لديه مستندات إثبات الاستقلالية، وكان رب الأسرة غير مسجل بالبرنامج، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات.

ووجهت مواطنة استفسارها إلى البرنامج، قائلة أنها عزباء، وتسكن مع والدها في نفس البيت، وهو غير مسجل في حساب المواطن، كما أنها أرفقت صك المنزل وبطاقة هوية الوالد وتم رفضهما، وكانت حالة الأهلية لها لشهر يوليو «غير مؤهلة».

وأوضح حساب المواطن، أنه -في تلك الحالة- لن تستفيد من الدعم؛ حيث أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع له: " في حال عدم توافر مستندات لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ورب الأسرة غير مسجل في البرنامج، لا يمكنك الاستفادة من الدعم " .