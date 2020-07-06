شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» توضح طريقة الاستفادة من خدمات صندوق النفقة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، طريقة الاستفادة من خدمات صندوق النفقة، وذلك في حال صدور حكم بالنفقة ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يتم عن طريق:

- الدخول إلى موقع صندوق النفقة من هنــــــا .

- اختيار الدخول إلى المنصة.

- إدخال رقم الهوية أو الإقامة.

- سيصلك رقم التحقق على جوالك المسجل في أبشر.

- اختيار طلب جديد.

- تعبئة البيانات الشخصية.

- تحديد صفة مقدم الطلب (المستفيد نفسه أو وكيل عنه)

- معلومات الحكم يوجد 3 خيارات وفي المرحلة الحالية تتم خدمة من لديهم (حكم ابتدائي أو نهائي).

- تعبئة بيانات الحكم (الرقم والتاريخ وإرفاق نسخة من الحكم).

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- تعبئة بيانات المنفق (رقم هويته وتاريخ ميلاده).

- تعبئة بيانات المستفيد الأول من النفقة ثم اختيار حفظ.

- تحديد الحالة الوظيفية إذا كان مقدم الطلب يعمل يرفق تعريف من العمل.

- تحديد الحالة الصحية لمقدم الطلب وإرفاق ما يثبت أي مرض.

- تحديد حالة السكن إما مالك ويرفق ما يثبت ذلك أو مستأجر ويرفق عقد الإيجار أو غير ذلك.

- كتابة رقم IBAN مع إرفاق إفادة مختومة من البنك، ويمكن إرفاق بطاقة البنك التي تحمل رقم الـIBAN إذا كان الرقم مدونًا في صك الحكم أو قرار التنفيذ.

- تحديد نوع العلاقة بالمنفق (منهم أم الأبناء أو الأبناء أو أحد الوالدين).

- وإذا كان الحكم قد نص على تحديد نفقة لك يتم اختيار ذلك وكتابة مقدار النفقة المحدد في الحكم.

- ويمكن من خلال قائمة المستفيدون إضافة أي مستحق للنفقة من أبناء وغيرهم بتعبئة بياناتهم.

- اختيار تقديم الطلب والتأكيد على جاهزيته باختيار "نعم".

- قراءة الشروط والأحكام والإقرار بصحة البيانات الإقرار وتأكيد تقديم الطلب.

- ستصلك رسالة بعد دراسة ومعالجة الطلب، إما بقبول الطلب أو تنبيهك إذا وجدت أي ملاحظات على الطلب المقدم.