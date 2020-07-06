شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إستشاري باطني يحذر ما زال علاج كورونا غير مؤكد علميا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر إستشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور مزار باهبري، من التهاون في الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا ، مشددا على أنه لا حل آخر أمامنا غير الالتزام والتقيد بالسلوكيات الصحية، لافتاً إلى أن آخر الأخبار عن اللقاحات إعلامية وليست علمية ثبت فعاليتها.

ودعا "باهبري، في مجمل حديثه عن ارتفاع الحالات ومعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا، بتعلم الدروس التي نشاهدها كل يوم، وقال: "في أي منطقة كانت إذا شعر الناس بالأمان وتساهلوا في الاجراءات الوقائية نجد فجأة ارتفاعاً في أعداد الحالات والإصابات بالفيروس".

وشدد على أن الإجراءات الاحترازية أثبتت فعاليتها في الدراسات العلمية على مستوى العالم "الالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمكتظة بالناس ولبس الكمامات وغسل الأيدي"، وهذا ما ينبغي الالتزام به ليس هناك حل آخر.