شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تغلق مستودع لتخزين المواد الاستهلاكية مخالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بانه تم ضبط مستودعاً يقوم بتخزين المواد الاستهلاكية بطريقة مخالفة، وذلك عقب بلاغ من أحد المواطنين. أعلنت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بانه تم ضبط مستودعاً يقوم بتخزين المواد الاستهلاكية بطريقة مخالفة، وذلك عقب بلاغ من أحد المواطنين. وأوضحت وزارة التجارة عبر "تويتر": بأن الفرق الرقابية باشرت اليوم، بلاغ مواطن ضد مستودع بنجران يقوم بتخزين المواد الاستهلاكية بشكل مخالف وبالتعاون مع @NajranMunicipal وتم حجز 12 ألف منتج "عطور ومواد تجميلية". وتابعت المستودع أغلق لمخالفته الاشتراطات الصحية وعدم وجود رخصة وتم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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