شكرا لمتابعة خبر عن "توكلنا": مخالفة كسر منع التجول تتحول للجهات المختصة ومتابعة البلاغ من منصة "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال تطبيق "توكلنا" التابع لوزارة الصحة بأنه عند الإعتراض على مخالفة كسر منع التجول يتم إحالة المخالف للجهات الأمنية المختصة لدراسته. قال تطبيق "توكلنا" التابع لوزارة الصحة بأنه عند الإعتراض على مخالفة كسر منع التجول يتم إحالة المخالف للجهات الأمنية المختصة لدراسته. وجاء ذلك ردا لتساؤل من أحد المواطنين عبر الحساب الرسمي "تويتر"جاء فيه "من المسؤل عن مشاكل مخالفات حظر التجوال اذا رفعت اعتراض من قرابة الشهر ولم يبت في الموضوع للان ؟ وأوضح الحساب بأنه لمتابعة حال البلاغ يتم ذلك من خلال منصة "أبشر"

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