شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك: ضريبة القيمة المضافة مستحقة على من يظهر أنه مستورد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الجمارك بأن ضريبة القيمة المضافة تستحق من قبل الشخص الذي يظهر أنه مستورد. كشفت الجمارك بأن ضريبة القيمة المضافة تستحق من قبل الشخص الذي يظهر أنه مستورد. وأوضحت الجمارك عبر حسابها الرسمي "تويتر"بأنه يُستحق دفع ضريبة القيمة المضافة 15٪ من قبل الشخص الذي يظهر بأنه المستورد وفقًا لنظام "قانون" الجمارك الموحد. وجاء ذلك ردا على سؤال جاء فيه أن شركته لا تمتلك رخصة إستيراد كيف ستتم معاملة الضريبة المضافة على السلع الواردة للشركة.

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