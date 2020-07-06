شكرا لمتابعة خبر عن بقالة بضبيعة أضم تثير الشكوك حول القيمة المضافة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

خص مواطن " صحيفة صدى " بمقطع فيديو ، عن حوارٍ دار بينه وبين بائع في إحدى البقالات الموجودة بحي ضبيعة بمحافظة أضم ، وذلك بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وطالب المواطن البائع، بإظهار فاتورة توضح القيمة المضافة، رافضًا إبرازها للمواطن ، الذي أراد أن يتثبت أنه يمتثل لقرار الـ 15 ٪ ضريبة القيمة المضافة أم لا .

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" صدى " وبعد اطلاعها على الفيديو قامت بإرساله إلى رئيس بلدية أضم المهندس عمر الزهراني ، لمعرفة ما إن كانت تلك "البقالة " مسجلة أم لا ، والإجراء المتبع حيال ذلك ، ولم يتم الرد .

بعد ذلك انتقلت " صدى " إلى البقالة المشار إليها ، وبعد التبضع ومطالبة العامل بطبع فاتورة ، اعتذر بحجة عطل في جهاز الكمبيوتر ، وحين مواجهته بحقيقة مشاهدة الجهاز وهو يعمل ، ظهرت عليه علامات الارتباك ليحتج بعدم وجود أوراق لطباعة الفواتير .

ثم عاودت " صدى" الاتصال برئيس بلدية أضم للتأكد من وضع البقالة وإخباره عما حدث ، إلى أنه لم يرد حتى لحظة إعداد الخبر .