شكرا لمتابعة خبر عن «ساند» يوضح شروط وخطوات التسجيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تتمثل شروط برنامج ساند، في أن لا يتجاوز عمر الشخص المتقدم للحصول على راتب ساند عن 60 عاماً على الأكثر.

أن يكون حاملًا للجنسية السعودية، وأن يكون من العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

ومن ناحية طريقة وخطوات التسجيل؛ فإنها تشمل: الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات في المملكة العربية السعودية، والذي يمكنك الوصول له مباشرة عن طريق الضغط على هذا الرابط من هنـــــــــا .

ويتم بعد ذلك: كتابة اسم المستخدم الخاص بك، كتابة كلمة المرور الخاصة بك؛ ثم الضغط على خيار "تقديم طلب الاستحقاق"، كتابة رقم الآيبان، رفع الطلب أو انتظار النتيجة عن مدى استحقاقك من عدمه.