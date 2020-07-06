شكرا لمتابعة خبر عن أسرار جديدة حول الهيكل الجنائزي المكتشف بدومة الجندل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الباحثة بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، أوليفيا ‏مونوز، اليوم الاثنين، عن أسرار جديدة بشأن الهيكل الذي تم اكتشافه بالمملكة؛ حيث قالت أنه مصنوع من جدران ‏حجرية جافة تحتضن كتلة من الصخور غير المنتظمة.

وأوضحت أوليفيا مونور، أنه كان ‏يستخدم‎ ‎على الأرجح لممارسة بعض الطقوس الجنائزية والتذكارية‎؛ فيما يمتد طوله لأكثر من 34 متراً، وهو عبارة عن منصة على شكل مثلث ممدود، كما أن اتجاهه الذي يتماشى مع ‏شروق الشمس وغروبها في فصل الشتاء، ووجود بقايا بشرية في ‏داخله بمثابة مؤشر إلى وظيفته الجنائزية‎.‎

وأكدت الباحثة الفرنسية، أنه يمكن العثور على هياكل مشابهة لهذا المعلم ‏في البلدان المجاورة للمملكة، ما يدل على أن السكان الذين شيَّدوها ‏تواصلوا وتنقلوا عبر مساحة شاسعة للغاية، وأنهم يتشاركون بالتأكيد ‏بعض القيم والأعراف الثقافية‎.‎