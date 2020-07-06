وزارة الصحة: تصرّف شاب ينقذ حفل زفاف من عدوى كورونا

بعد شعوره بارتفاع درجة الحرارة..
كشفت وزارة الصحة، أن شابًّا شعر بارتفاع في درجة الحرارة، واعتذر عن حضور حفل زفاف، وبعد إجراء الفحوصات، اتضح إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه من خلال هذا التصرّف المسؤول استطاع الشاب الحفاظ على سلامة المدعوين في حفل الزفاف.
وسجلت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 213716 في حين بلغت حالات التعافي 4398 ما يرفع الإجمالي إلى 149634، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1968 حالة، بعد تسجيل 52 حالة.
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