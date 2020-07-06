ماذا تفعل إذا رفض العامل المغادرة بعد إصدار تأشيرة خروج نهائي له؟.. الجوازات تجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الإجراءات المتبعة في حال رفض العامل المغادرة بعد استخراج تأشيرة خروج نهائي له.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها على «تويتر»، ضرورة متابعة صاحب العمل مغادرة المقيم بعد منحه تأشيرة خروج نهائي وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط.

وأضافت المديرية العامة للجوازات أنه في حال عدم معرفة مقر للمكفول على صاحب العمل إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب عن العمل.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يجب التأكد من 5 شروط أثناء تسجيل بلاغ التغيب عبر منصة أبشر، وهم:

1- أن تكون الإقامة سارية المفعول.

2- يكون بلاغ التغيب مرة واحدة فقط لكل مكفول.

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3- لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب من منصة أبشر، وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ بلاغ التغيب.

4- إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يومًا لا يتم إلغاؤه نهائيًّا، ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويُرحل ويُمنع من دخول المملكة.

5- ألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

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