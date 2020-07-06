وزارة الصحة: القطيف وخميس مشيط والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة

تصدرت مدينة القطيف أعداد الإصابات بكورونا، مسجلة 437 حالة، من أصل 4207 حالات، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة، وتم تسجيل 364 حالة في خميس مشيط، و330 في الرياض، و293 في الدمام، و279 في الطائف، و242 في الهفوف، و209 في جدة، ثم 171 في المبرز، و147 في مكة المكرمة، و133 في نجران، و101 في تبوك، و70 في حفر الباطن، و69 في الخبر، و65 في كل من: أبها وحائل، و64 في الجبيل، و61 في عرعر، و59 في كل من: المدينة المنورة والظهران، و53 في52 بريدة، و52 في بيشة، و46 في صفوى.

وتم تسجيل 45 في النماص، و38 في وادي الدواسر، و37 في عنيزة، و30 في كل من: سكاكا وأبوعريش، و29 في شرورة، و28 في رجال ألمع، و26 في المذنب، و24 في كل من بللسمر والمجمعة، و23 في محايل عسير، و19 في حوطة بني تميم، و18 في كل من: العبون ورأس تنورة، و17 في جازان، و16 في ينبع، و15 في كل من: البدائع وسبت العلاية، و14 في كل من: الجفر والخفجي، و12 في المجاردة، و11 في كل من: المضة وأحد رفيدة والعيدابي، و10 في كل من البكيرية وتنومة وصبيا والزلفي، و9 في كل من: الحرجة وساجر، و8 في 8 في عريعرة، و7 في كل من: القنفذة والنعيرية ورنية وحريملاء، و6 في كل من: الأسياح والقحمة والبشائر وقرية العليا وبيش والخرج.

كما تم تسجيل 5 في كل من: الباحة والمخواة وبلجرشي والسحن وتثليث والحائط والدرب وحوة سدير ورفائع الجمش وتمير، و4 في كل من: طبرجل والحناكية ورياض الخبراء والقوز والقريع وموقق وخباش وثار ورفحاء والسليل ووروية العرض، و3 في كل من: العقيق ومهد الذهب وعيون الجواء وسراة هبيدة والقيصومة والموسم والليث والوجه، وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من: قلوة والعيص وخيبر وضرية ومنفذ الحديثة والقريات والدائر والسليمي ومليجة والفرشة وتربة وقيا والمحاني والطوال وصامطة وحبونا وشعبة وثادق ووثيلان وحقل.

وتم تسجيل إصابة واحدة في كل من: دومة الجندل وصوير والقوارة وعقلة الصقور والمظيلف ونمرة وميسان والغزالة والرقمي وسيهات وسلو ىوبقيق وظهران الجنوب وأم الدوم وبقعاء والدوادمي والعارضة ومرات وضمد والبدع وأضم واملج ورابغ وطريف والدرعية.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 213716، في حين بلغت حالات التعافي 4398 ما يرفع الإجمالي إلى 149634.

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ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1968 حالة، بعد تسجيل 52 حالة.

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