«أمانة الحدود الشمالية» تطلق نظام المواعيد الإلكترونية عبر بوابة «بلدي»

يجب فتح حساب في منصة نفاذ الوطني الموحد..
أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية، نظام المواعيد الإلكترونية، والذي يمكّن المراجعين من حجز المواعيد المسبقة بالأمانة والبلديات التابعة لها عبر بوابة «بلدي» الإلكترونية.
وأوضحت الأمانة أن طريقة الدخول عبر المنصة عن طريق فتح حساب المستفيد في منصة نفاذ الوطني الموحد، واختيار حجز المواعيد الإلكترونية، وكافة خطوات البدء في الخدمة عبر المنصة.
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