«أمانة الشرقية» تُنفذ 987 جولة رقابية.. وتُعقم 990 موقعًا بالمنطقة

رصدت خلالها مخالفات تكدس بالأسواق ومساكن العمالة..
نفذت أمانة المنطقة الشرقية (987) جولة رقابية، ضمن جولاتها الدورية لمتابعة آلية عمل المراكز والأسواق التجارية حسب الخطة الاحترازية والتوعوية، بمتابعة المراقبين الصحيين لجميع المواقع بالمنطقة لتحقيق بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين.
وأسفرت الجولات الرقابية عن قيد (27) مخالفة للتدابير الصحية، و(29) مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، ومخالفتين للتكدس في مساكن العمالة.
وأنجزت الأمانة أعمال غسل وتعقيم وتطهير (990) موقعًا بالمنطقة، بمشاركة (485) فردًا من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، كما رفعت (7703) طن من النفايات، وأزالت (4615) مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات.
وتسعى الأمانة إلى تكثيف طاقاتها البشرية ومعداتها، للعمل على مدار الساعة، وذلك لمتابعة جميع المنشآت التجارية والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وأهمها النظافة العامة وتوافر أدواتها، بما في ذلك المعقمات والمطهرات؛ لضمان حماية المجتمع.
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