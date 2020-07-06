وزارة الحج تُعلن رابط التقديم للحج الخاص بالمقيمين داخل السعودية

يبدأ اليوم ويستمر حتى 19 ذو القعدة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه ابتداء من اليوم حتى تاريخ 19 ذو القعدة 1441هـ سيتمكن الراغبون في أداء فريضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة من التسجيل.

وأشارت إلى أن التسجيل سيتم وفق الشروط الصحية والتنظيمية عبر الرابط التالي:

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