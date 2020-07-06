السفارة باليابان: نتابع آثار الأمطار.. وعلى المواطنين اتباع تعليمات السلطات الرسمية

أكدت سفارة السعودية في اليابان، اليوم الاثنين، أنها تتابع آثار الأمطار الغزيرة بالبلاد، مطالبة من المواطنين المتواجدين بالحيطة والحذر.

وذكرت السفارة –عبر حسابها بتويتر- أنها تواصل متابعة آثار الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مناطق متفرقة داخل اليابان، موصية المواطنين بمتابعة تعليمات السلطات الرسمية المتعلقة بالكوارث.

Advertisements

وأشارت السفارة، إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على الأرقام التالية «09055833862 – 0335895242»، متمنية السلامة للجميع.

اقرأ أيضًا:

السفارة السعودية باليابان: سلامة رعايا المملكة بعد زلزال بقوة 5.5 ريختر