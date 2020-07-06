طالبت بالتواصل معها عند حدوث أي طارئ
أكدت سفارة السعودية في اليابان، اليوم الاثنين، أنها تتابع آثار الأمطار الغزيرة بالبلاد، مطالبة من المواطنين المتواجدين بالحيطة والحذر.
وذكرت السفارة –عبر حسابها بتويتر- أنها تواصل متابعة آثار الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مناطق متفرقة داخل اليابان، موصية المواطنين بمتابعة تعليمات السلطات الرسمية المتعلقة بالكوارث.
وأشارت السفارة، إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على الأرقام التالية «09055833862 – 0335895242»، متمنية السلامة للجميع.
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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة باليابان: نتابع آثار الأمطار.. وعلى المواطنين اتباع تعليمات السلطات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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