«حساب المواطن» يودع دفعة شهر يوليو يوم 9.. تعرّف على السبب

قرر برنامج حساب المواطن إيداع الدفعة الجديدة من الدعم «دفعة شهر يوليو» للمستفيدين في حساباتهم يوم 9 يوليو الجاري بدلًا من يوم الجمعة 10 من الشهر كما هو متعارف عليه، وذلك لمصادفة يوم 10 من الشهر إجازة أسبوعية في المملكة.

الفرد المستقل

وأقر البرنامج في وقت سابق عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل؛ حيث أوضح أن المقصود بالفرد المستقل هو كل شخص يبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به.

وأشار إلى أن الفرد المستقل يكون غير متزوج، سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ أي أعزب، أو أرمل، أو مطلَّق، ليس لديه تابعون أو معالون، كما يكون مستقلًّا في السكن، مع إثبات ذلك «بعقد إيجار موحد باسم المستفيد، أو صك ملكية سكن باسمه، أو مشهد إثبات سكن جامعي أو بأحد المعاهد أو الكليات العسكرية باسمه».

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وكان حساب المواطن علّق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة «28» من شهر مارس لعام 2020م، وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه 18 عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية «عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية» كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

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