تعرُّض شخص للدهس في محافظة جدة.. ونقله للمستشفى

عَبَرَ من غير الطريق المخصَّص للمشاة في حيّ الشاطئ

تعرَّضَ شخص اليوم الاثنين، للدهس بمحافظة جدة؛ بسبب عبوره من غير الطريق المخصَّص للمشاة في حي «الشاطئ»، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث ونُقل المصاب للمستشفى. وأفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911» عبر «تويتر» بتعرض شخص للدهس؛ بسبب عبوره من غير الطريق المخصص للمشاة في حي «الشاطئ» بمحافظة جدة. وأشار المركز الوطني للعمليات الأمنية إلى أنّ الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. Advertisements اقرأ أيضًا: انقلاب مركبة على طريق «الملك عبدالعزيز» بجدة ونقل المصابين للمستشفى اصطدام مركبتين بمحافظة الطائف.. ونقل المصابين إلى المستشفى بالصور.. وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالباحة

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