استجابة لبلاغ تلقّته الخدمات بالبلدية عبر 940

تلقّت الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات بالبلدية بمحافظة عنيزة، بلاغًا عبر الرقم الموحد 940 لسكن عمالة غير نظاميين يقومون بإعداد الأطعمة بدون تراخيص. وداهمت الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع شرطة المحافظة وفرع وزارة التجارة سكن العمالة جنوب عنيزة؛ حيث تبيّن وجود عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل يعدون الأطعمة بدون ترخيص وفي بيئة غير مهيأة لإعداد الطعام. وتم مصادرة أكثر من 470 كيلوجرامًا و1300 علبة من المواد الغذائية المختلفة، رُصدت منها مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى مصادرة معدات تحضير الأطعمة، وضبط وإيقاع المخالفات في حق المخالفين وفق الإجراءات النظامية المتبعة. Advertisements اقرأ أيضًا: تنفيذًا لإجراءات مواجهة كورونا.. الجهات الأمنية توقف إحدى مناسبات الزواج بعنيزة مدني عنيزة يباشر حادث حريق منزل بحي الخالدية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط موقع مخالف لتحضير الأطعمة تديره عمالة غير نظامية بعنيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.