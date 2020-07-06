الإطاحة بعصابة ارتكبوا 22 حادثة سلب من سائقي "الديليفري"

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أطاحت شرطة الرياض ، بعصابة مكونة من أربعة يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا 22 حادثة سلب من سائقي تطبيقات التوصيل وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل الله - عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من ( أربعة يمنيين من مخالفي نظام أمن الحدود )، تورطوا بارتكاب ( 22 ) حادثة من جرائم السلب، تمثلت باستهداف سائقي تطبيقات التوصيل والتحايل عليهم بطلب إيصالهم إلى أحياء وسط مدينة الرياض، ومن ثم الاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقدرت قيمة المبالغ المسلوبة بحوالي ( 28,000 ) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة.

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