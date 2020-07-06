شكرا لقرائتكم خبر عن إتمام مشروع بوابة طريق "المدينة - القصيم" والان نبدء بالتفاصيل
وحرصت الهيئة على تحسين مداخلها بطابع يتناسب مع مكانتها وستكون علامة بصرية مميزة للقادم إلى المدينة المنورة والمغادر منها.
وأشارت الهيئة إلى أن البوابة التي تم إنجازها تعد معلماً حضارياً مميزاً ذا تصميم فريد، ومن أهداف المشروع تسهيل تقديم الخدمات الأمنية على الطريق السريع.
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