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إتمام مشروع بوابة طريق "المدينة - القصيم"

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أنجزت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة مشروع بوابة طريق المدينة - القصيم الذي يتميز بطابعه المعماري حيث يعكس الحالة التاريخية للمدينة المنورة، وتعدّ المظلة أهم ما يميز المشروع بتصميمها الفريد حيث يأتي إنجاز هذا المشروع ضمن الرؤية المستقبلية للتطوير الشامل للمدينة المنورة.

وحرصت الهيئة على تحسين مداخلها بطابع يتناسب مع مكانتها وستكون علامة بصرية مميزة للقادم إلى المدينة المنورة والمغادر منها.

وأشارت الهيئة إلى أن البوابة التي تم إنجازها تعد معلماً حضارياً مميزاً ذا تصميم فريد، ومن أهداف المشروع تسهيل تقديم الخدمات الأمنية على الطريق السريع.

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