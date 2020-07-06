محمد بن مسعود - الدمام - 06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 03:40 PM "الحج" تتيح التسجيل للراغبين في الحج من غير السعوديين المقيمين بالمملكة "الحج" تتيح التسجيل للراغبين في الحج من غير السعوديين المقيمين بالمملكة أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه وابتداءً من اليوم وحتى تاريخ 19 ذي القعدة 1441هـ سيتمكن الراغبون في أداء فريضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة من التسجيل، وفق الشروط الصحية والتنظيمية عبر رابط #وزارة_الحج_والعمرة الآتي: ‪Localhaj.haj.gov.sa الكلمات المفتاحية ، "الحج" تتيح التسجيل للراغبين في الحج من غير السعوديين المقيمين بالمملكة ،

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