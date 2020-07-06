محمد بن مسعود - الدمام - تلقى المقدم طيار ركن، حسين يحيى شويل آل يحيى، التهاني والتبريكات بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية بالرياض، وتعيينه عضوًا بهيئة التدريس بالكلية. "الخليج 365" تهنئ المقدم "آل يحيى"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية. 06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 03:29 PM Advertisements الماجستير لـ"آل يحيى" في العلوم العسكرية الماجستير لـ"آل يحيى" في العلوم العسكرية تلقى المقدم طيار ركن، حسين يحيى شويل آل يحيى، التهاني والتبريكات بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية بالرياض، وتعيينه عضوًا بهيئة التدريس بالكلية. "الخليج 365" تهنئ المقدم "آل يحيى"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية. الكلمات المفتاحية ، الماجستير لـ"آل يحيى" في العلوم العسكرية ،

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