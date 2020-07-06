، 25 ألف راكب يوميًا في مطارات المملكة منذ استئناف الرحلات الداخلية ،

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبر منصتها على تويتر عدد المسافرين والرحلات في مطارات المملكة بعد صدور الموافقة على استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة التي انطلقت الأحد 31 مايو الماضي عبر الناقلات الجوية الوطنية.
وسجلت الإحصاءات الرسمية التي أصدرتها الهيئة ان أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال المدة من 31 مايو وحتى 30 يونيو الماضي تجاوزوا 756.644 مسافرًا غادروا عبر 9.758 رحلة من مطارات المملكة، أي بواقع ما يزيد عن 25 ألف راكب يوميًا.
وكانت الهيئة استأنفت الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، بهدف ضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني على تلبية الطلب في السوق المحلي.
وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن وصول أكثر من 55 ألف مواطن ومواطنة على متن أسطول الخطوط الجوية العربية السعودية إلى مطارات المملكة ضمن خطة عودة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج بمراحلها المختلفة التي بدأت يوم 5 أبريل الماضي بشراكة عدد من الجهات الحكومية.الهيئة العامة للطيران المدني السعودي استئناف الرحلات الجوية
25 ألف راكب يوميًا في مطارات المملكة منذ استئناف الرحلات الداخليةخالد خليل الخليج 365 2020-07-06
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبر منصتها على تويتر عدد المسافرين والرحلات في مطارات المملكة بعد صدور الموافقة على استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة التي انطلقت الأحد 31 مايو الماضي عبر الناقلات الجوية الوطنية.
وسجلت الإحصاءات الرسمية التي أصدرتها الهيئة ان أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال المدة من 31 مايو وحتى 30 يونيو الماضي تجاوزوا 756.644 مسافرًا غادروا عبر 9.758 رحلة من مطارات المملكة، أي بواقع ما يزيد عن 25 ألف راكب يوميًا.
وكانت الهيئة استأنفت الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، بهدف ضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني على تلبية الطلب في السوق المحلي.
وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن وصول أكثر من 55 ألف مواطن ومواطنة على متن أسطول الخطوط الجوية العربية السعودية إلى مطارات المملكة ضمن خطة عودة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج بمراحلها المختلفة التي بدأت يوم 5 أبريل الماضي بشراكة عدد من الجهات الحكومية.
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
03:04 PM
55 ألف راكب عادوا من الخارج
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبر منصتها على تويتر عدد المسافرين والرحلات في مطارات المملكة بعد صدور الموافقة على استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة التي انطلقت الأحد 31 مايو الماضي عبر الناقلات الجوية الوطنية.
وسجلت الإحصاءات الرسمية التي أصدرتها الهيئة ان أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال المدة من 31 مايو وحتى 30 يونيو الماضي تجاوزوا 756.644 مسافرًا غادروا عبر 9.758 رحلة من مطارات المملكة، أي بواقع ما يزيد عن 25 ألف راكب يوميًا.
وكانت الهيئة استأنفت الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، بهدف ضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني على تلبية الطلب في السوق المحلي.
وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن وصول أكثر من 55 ألف مواطن ومواطنة على متن أسطول الخطوط الجوية العربية السعودية إلى مطارات المملكة ضمن خطة عودة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج بمراحلها المختلفة التي بدأت يوم 5 أبريل الماضي بشراكة عدد من الجهات الحكومية.
، 25 ألف راكب يوميًا في مطارات المملكة منذ استئناف الرحلات الداخلية ،
المصدر : الخليج 365
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